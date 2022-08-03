美國眾議院議長裴洛西來台，大陸祭出經濟制裁，台中市議員黃守達今天在市議會定期會上表示，經濟制裁衝擊到許多台中在地產業，要求市府此事件所引發的各種後續效應，積極應對，並給予台中在地業者必要的輔導與支持。

黃守達指出，中秋節將至，是糕餅產業的旺季，俊美、陳允寶泉等業者也在中國禁止進口名單之列，雖部分糕餅業者為避免受單一通路影響，已逐漸開始減少出口至中國市場，影響較小，但仍不免對產業造成衝擊。經發局長張？源說，目前台中有120家業者受制裁影響，品項有231項，會進一步調查損失狀況，後續協助業者將損失補回來。

除糕餅外，台灣柑橘類水果也被禁止輸入大陸，農業局長蔡精強回應，目前台中外銷中國的農產品僅有茂谷柑，今年外銷了202公噸，僅占柑橘總生產量不到1％，未來規畫改銷往日本及東南亞市場，甚至加拿大市場，或朝內銷加工方式處理。

黃守達強調，中國的惡意經濟制裁，可預見未來將層出不窮，面對這樣的狀況，台中市政府應該與台中的業者站在一起，副市長應責成各局處，盤點受影響業者及受影響程度，把中國惡意制裁的衝擊降到最低。副市長黃國榮表示，認同此事件不會短時間就平息，市府會召開相關跨局處的會議，來追蹤事件的演變。