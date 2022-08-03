潘親御（前）跟鍾家駿也都是金獎演員。（牽猴子提供）

新銳導演游智涵今年8月開拍第一部電影長片《失能少年》，劇情深刻描繪青少年犯罪議題，藉由一樁少女綁架案牽扯出少年集體犯罪的背後真相，結合懸疑解謎，探討現今許多少男少女在面對已經失溫的家庭，渴望愛卻又想逃離原生家庭所面臨的成長經歷。

《失能少年》的演員組合全是金獎演技派，男主角巫建和曾以《陽光普照》入圍金馬獎最佳男主角，黃聖球曾以《誰先愛上他的》入圍金馬獎最佳新演員，潘親御以《無法辯護》入圍金鐘獎迷你劇集最佳男主角，鍾家駿以《只有大海知道》獲得金馬獎最佳新演員獎，女主角黃湘婷在12歲時就以電視劇《魯冰花》拿下金鐘獎女配角獎，實力派新生代演員齊聚。

游智涵表示，《失能少年》是1部台灣等待許久的青少年犯罪電影，有類型、有人物、有衝突、有情感，透過5個青年角色的碰撞，將展開1場貧富之戰。他說：「是關於4男1女的青春犯罪故事。以這個故事做為第1部電影的起點，是因為裡頭4個底層少年的真摯情感很打動我，他們流落街頭，卻視彼此為兄弟、家人。然而當他們相遇1名獨自旅行的少女後，卻為生活掀起了巨大波瀾。」