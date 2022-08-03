苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童疫苗假日門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童疫苗夜間門診。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天3日新增新冠肺炎本土確診696例，其中男性318人、女性378人，年齡分布1歲以下至95歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬4946人，人口占比確診率達17.74％。

衛生局長張蕊仙表示，除急性傳染病疫情外，愛滋防治也極為重要，截至7月31日苗栗縣愛滋個案列管人數共計310（男性279人；女性31人），其中因性行為感染290人（同性194位；異性71位；雙性25位）及注射藥癮感染20人。

今年苗栗縣愛滋個案新增12人(男性10人、女性2人；同性8人、異性4人)，皆因性行為感染，七夕情人節將至，張蕊仙表示，在幸福浪漫的日子享受性愉悅時仍需做好個人保護，包含正確地使用保險套，才不會讓愛滋病及其他性病趁虛而入。

若有發生高感染風險性行為，建議每3至6個月篩檢1次，為提供民眾方便且具隱私的篩檢方法，18鄉鎮衛生所可購買愛滋自我篩檢試劑；另提供超商店到店取貨或郵寄到府的服務，民眾只要上「愛滋快速自我篩檢網站」預訂，支付200元試劑費及45元物流費，即可在指定超商領取試劑。

篩檢後可依包裝指示上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果及匿名註冊會員，經審核後將核發免費試劑電子兌換券1張，可兌換試劑再次篩檢或轉贈親友使用。除了利用愛滋自我篩檢試劑外，縣內各衛生所、衛生福利部苗栗醫院及為恭紀念醫院也提供免費愛滋篩檢。

另外，針對6個月至5歲幼兒可接種2劑莫德納，迄今莫德納疫苗接種率11.4％(全國12％)，無通報疫苗施打後不良反應案例，部分醫療院所開設假日及夜間專診提供接種服務，各衛生所亦搭配常規疫苗時段也受理嬰幼兒莫德納疫苗同時施打，請家長多加利用。