美國眾議院議長裴洛西訪問台灣引起大陸強烈不滿，宣布將暫停台灣多項食品與農產品進口。對此農業大縣雲林縣長張麗善今（3日）在臉書發文，首先表示非常歡迎裴洛西訪台，「這代表台美雙方的關係持續深化，是兩國人民都樂見的結果。」

但張麗善話鋒一轉，提到大陸突然禁止包含許多農產品在內的許多台灣產品輸入，她指出雲林縣是農業大縣，有一半的縣民都是從事農業，農民朋友最關心的就是生計不要受影響，「所以現在的發展，真的讓我非常憂心。」

張麗善指出，昨天（2日）獲知大陸禁止100多家台灣食品廠產品進口後，立即了解雲林縣受影響的廠商。經初步調查，遭列為「暫停進口」的雲林廠商共有45家，其中農業相關單位約有11家，主要受影響產品品項有稻米、冷凍魚、蜂蜜產品、蒜頭加工產品、茶葉等。而今早上大陸又禁止柑橘類等農產品，張麗善提到，雲林也是柑橘類產地，包括柳橙、葡萄柚及其他柑橘類，都是出口大陸的品項，「事發突然，我們現在也正在儘速了解影響程度當中。」

張麗善保證，身為地方政府首長，一定會站出來協助農民與相關受影響的廠商，以最快速度進行訪查，了解實際受影響品項及數量。她更向中央喊話，表示期待中央儘快提出整體因應措施，縣府一定會全力配合辦理。最後張麗善再次強調，對於裴洛西的到來表達歡迎，也期待台美雙方未來有更多的交流與互動。「期待國際間的友誼能在世界和平的基礎上，友善對待平等發展。」