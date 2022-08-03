高雄國際航空站站體為東西向，地方認為機場長期阻礙小港的南北向交通往來。（洪靖宜攝）

高雄國際機場新航廈計畫今年通過環評，未來最大年容量為1650萬人次，但因為機場為東西向阻斷南北交通，不少當地居民盼望有條車行地下道。高雄市議員陳致中今舉辦公聽會，邀請當地小港里長、市府交通局等局處出席，針對闢建穿越小港機場車行地下道可行性及預期效益。

高雄市議員陳致中今舉行「為夾縫中求生存的小港人發聲-規劃高雄市小港區交通運輸改善方案」，他提到小港工業區林立，近千支煙囪，重型貨櫃車多，對當地鄉親生命安全威脅大，除國道7號，還要增加停車空間和提升公車運輸路線便捷性及整體搭乘環境。

其中，他提及高雄國際機場站體因為東西向，長期阻斷南北交通，造成上下班間阻塞，他以台北松山機場車行地下道為例，「台北能沒道理高雄不能」，他提及，如果有一條路可以直接通行，居民就不必繞一圈，可以節省20分鐘以上車程。

「出門都要帶10個香火！」當地港后里長柯文世認為地方交通因大車多，生命安全受到威脅，希望能將大小車分流，尤其是車行地下道已經講好幾年，這是當地居民的心聲，不僅行車更為順暢，不跟大車爭道。

交通局說，若是興建車行地下車道將有效減少中山四路、高鳳路車流量，縮短旅行時間，副局長黃榮輝表示，交通部在今年2月針對高雄新航廈環評審查會中有提到聯外交通交通評估，交通局認為除站體內旅運需求，建議中央應比照桃園機場模式納入聯外道路計畫，交通局會配合評估，爭取興建。

樹德科技大學運籌管理系陳佳宏教授認為，未來小港機場擴建後，旅客量和貨運量增加，車流量也會變多，車行地下道是有一定必要性，建議應納入擴建計畫，由中央主導，地方配合規劃，畢竟是牽扯到當地交通安全及居民通勤問題。