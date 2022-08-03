每天刷牙才能維持口腔健康，但你知道該擠多少牙膏才正確嗎？牙醫師葉昭孝指出，其實牙膏並不是擠越多越好，只需要「豌豆大小」即可，並且不管牙膏有沒有沾水，清潔效果其實都差不多，同時他也建議，有敏感性牙齒的人可以在刷牙後，將抗敏感牙膏塗抹在特別敏感的牙齒表面，停留10~20分鐘就能盡快改善。

葉昭孝在臉書粉專發文，表示牙膏其實只需要擠「豌豆大小」的量就足夠了，幼兒則是「米粒大小」，也就是說牙膏並不是擠越多越好，而且不管牙膏是否有沾水，都不會影響清潔效果。

另外，有敏感性牙齒的人可以使用含抗敏成份的抗敏感牙膏，有助於減緩牙神經的敏感程度，或是封閉敏感的牙本質小管，降低刺痛感；有牙周病的人，則可選擇含碳酸氫鈉的牙周病牙膏，有助於減少牙齦流血問題；而牙齒黃的人可選擇含有研磨劑的美白牙膏，能去除牙齒表面污垢；還有一種被牙醫學會認證、含氟量1000ppm以上的牙膏，可預防蛀牙。

葉昭孝也提供小撇步，若是有敏感性牙齒的人，可以在刷牙後，將抗敏牙膏塗抹在比較敏感的牙齒表面，停留10~20分鐘再漱口，每天這樣做能快速改善牙齒敏感的問題；而牙周病牙膏能輔助降低口腔內的細菌量，但葉昭孝強調，牙膏只是輔助清潔，並不是萬能的，更重要的還是「物理性的潔牙動作」，才能確實清除牙齒上的牙菌斑、食物殘渣，也才能真正的達到預防牙周病的效果。