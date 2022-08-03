中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增2萬3718例本土新冠肺炎個案，境外新增210例，死亡新增32例，其中一名40多歲男性，已經接種3劑疫苗，且無慢性病史，卻在確診3天後在家死亡。

指揮中心指出，死亡新增32例中，最年輕為兩名40多歲男性，其中一人曾接種3劑疫苗，無慢性病史，7月24日自行前往採檢站快篩結果為陽，返家進行居家照護，7月26日於家中死亡，死因為肺炎合併呼吸衰竭。另一名不曾接種疫苗，有慢性肝病病史。7月13日發燒、呼吸喘，7月16日就醫確診，當日住院給予瑞德西韋，不幸於7月26日死亡，死因為肺炎、肺膿瘍、併敗血性休克、急性肝衰竭死亡。

中重症部分新增134例，重症36例中，新增兩例重症男童個案，分別為一名MIS-C、一名腦炎。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，MIS-C個案為一名1歲男童，無慢性病，5月15日確診，5月23日陸續發燒、右邊頸部腫痛，服藥後症狀不退，5月29日住院，接受抗生素注射治療，及頸部膿瘍引流，細菌培養陰性，因發燒持續檢查有心包膜積水，懷疑MIS-C使用免疫球蛋白治療，症狀逐漸改善，已於7月1日出院，

另一名腦炎個案也是1歲男童，無慢性病，5月28日發燒、流鼻水快篩陽，5月29日全身抽搐至急診，電腦斷層顯示腦水腫，因疑似腦炎給予類固醇、降腦壓藥物、抗癲癇藥物等治療，並插管使用呼吸器轉入加護病房，6月9日拔管移除呼吸器，6月13日轉出加護病房，6月28日已經出院。