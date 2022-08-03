隨著美國眾議院議長裴洛西到訪台灣，中國大陸擴大限制貿易措施，包含禁止天然砂出口到台灣，財政部長蘇建榮表示，這是建築業的原料，台灣大多是靠自己，而大陸的砂很多含鹽的海砂。至於，該項措施對於經濟影響，經濟部會去了解，並且相關部會也會採取相對應的措施。

蘇建榮表示，中國大陸宣布禁止台灣食品進口，各家廠商遭禁比率並不相同，有些幾些幾乎100％，有些則不到3成。

而食品相關遭禁項目最多的「調製食品」來說，去年我國有出口調製食品的廠商家數3399家其中1675家有對陸港出口，占比大約49％，具集中態勢，前100家、200家出口合計分別占對陸港調製食品出口值62％、78％。

我國調製食品出口15到20億美元其中對陸港出口6.5到7.3億美元，調製食品出口約3％左右，今年上半年對陸港出口大約2.4億美元，占比降為25％，大陸暫停進口對調食品業者確有一定影響。

至於台海演習，國安基金已經密切關注整個情勢發展，國安基金臨時委員會已經授權進場，國安基金會視整個情勢的發展，維持金融穩定。