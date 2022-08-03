1名80歲的老翁順手拿走鄰居的九層塔，鄰居驚覺九層塔失竊後，報警逮人，事後老翁非常後悔，並將九層塔歸還鄰居，法官考量老翁已經80歲，無任何犯罪紀錄，且老翁偷的九層塔僅100元，犯罪情節輕微，故依刑法第61條第1款規定，免除其刑。

據判決書指出，北市1名80歲的老翁，於110年10月清晨外出運動，經過鄰居家門口時，因為覺得對方栽種的九層塔很漂亮，便順手把它拿走，鄰居返家時發現九層塔不見，立即報警處理，經警方調閱監視器後找到該名老翁。

老翁於警詢時坦承犯行，並在家屬的協助下表示：「他知道錯了，請原諒」、「他在家一直說他很後悔」等，且已將九層塔還給鄰居。但仍遭檢方依竊盜罪起訴。

法官審理時認定老翁拿九層塔的行為為普通竊盜罪，依法可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。但法官認為老翁平時素行尚稱良好，僅清晨外出運動，路過鄰居家門口時，順手拿走價值僅100元的盆栽，犯罪情節輕微，且老翁已經80歲，高齡又重聽，可依刑法第18條規定亦得減輕其刑，檢方實在沒必要對老翁論罪科刑，故依刑法第61條第1款規定，免除其刑，故判老翁犯竊盜罪，免刑。