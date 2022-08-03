美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（3）日獲蔡英文總統頒發「特種大綬卿雲勳章」，她隨後在推特發文，表示此勳章「象徵美國與台灣堅定而持久的友誼」。

It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.



Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

蔡英文總統今日上午在總統府接見美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等代表團時，頒給裴洛西非公務員及外籍人士最高榮譽的「特種大綬卿雲勳章」，盛讚裴洛西是台灣最堅定的友人，畫面顯示，蔡英文親手為裴洛西披掛藍色勳章後，裴洛西拱手，兩人彎腰相視而笑。

在獲頒勳章後，裴洛西也發布推文，「這是我的莫大榮幸代表美國國會接受特種大綬卿雲勳章：象徵美國與台灣堅定而持久的友誼。」

裴洛西也在獲頒勳章後的致詞中表示，「很榮幸從蔡英文總統手中獲頒特種大綬卿雲勳章，我們為您的領導力感到驕傲：全世界最自由社會之一的女性總統。」裴洛西說相當欽佩蔡英文的領導力，帶著謙虛的心接受勳章。

她說這枚勳章不只是頒給自己，也是頒給美國國會中發揮重要作用的議員們，包括民主黨和共和黨、眾議院及參議院，兩邊團結一致支持台灣。

裴洛西表示非常興奮能代表美國國會接受這枚勳章，指出國會議員們對於她出訪台灣都相當正面，很期待將勳章展示在議長辦公室，或是在國會大廈裡直接將勳章穿戴上身，「以象徵我們的珍貴友誼。」幽默發言引發在場人士笑出聲。