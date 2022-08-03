中央流行疫情指揮中心表示，國內出現第二起BA.5家庭群聚，北市一名30多歲男性為日前公布的BA.5社區感染個案，匡列2名同住家人中1人陽性，為60多歲母親，基因定序今天出爐，同樣是感染BA.5，證實為一起BA.5家庭群聚。

指揮中心1日公布2例BA.5社區感染個案，其中一例為台北市30多歲男性，曾接種3劑疫苗，半年內無出入境紀錄，7月24日開始發燒，自行就醫PCR檢驗為陽性，Ct值21，後續定序為BA.5；衛生單位匡列2位同住家人，其中1人陰性、1人陽性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天公布的BA.5本土個案為60多歲女性，職業為家管，先前已被匡列為30多歲男性的同住家人，7月27日採檢，28日檢驗結果尚未出爐時就出現頭痛、畏寒、上呼吸道症狀，自行快篩陽性，29日接到通知PCR檢驗為陽性，Ct值32，後續進行定序確認為BA.5變異株。

羅一鈞說明，該名60多歲女性個案為指標個案（30多歲男性）的媽媽，兩人同住，主要接觸是指標個案發病後，7月25日由媽媽載送前往就醫採檢，研判此為比較有關的接觸；由發病順序和就醫採檢日來看，比較有可能是指標個案感染後再傳給同住家人。