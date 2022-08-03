宜蘭縣蘇澳區漁會表示，解放軍演習的範圍這麼大，漁民隨便都會超出範圍，乾脆演習幾天休息幾天。（吳佩蓉攝）

蘇澳港白帶魚業者林先生指出，大部分白帶魚都銷往中國，如禁止進出口，影響很大，台灣本身對白帶魚沒有這麼大的訴求。（吳佩蓉攝）

中共解放軍在台灣近海進行軍事演習，嚴重影響漁民出海作業，加上今（3日）大陸海關總署宣布暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸；宜蘭縣蘇澳區漁會表示，演習的範圍這麼大，漁民隨便都會超出範圍，乾脆演習幾天休息幾天；白帶魚業者則喊，「快做不下去了」。

解放軍8月4日12時至7日12時，在台灣周圍海、空域展開實彈演習，地點為苗栗西北部外海、基隆市北部及東北部海域、高雄市西南部海域、屏東縣南部海域以及花蓮東部太平洋海域等6個區域，皆在台灣近海。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，蘭陽漁業電台每2個小時播放一次演習相關訊息， 漁會也都即時把需注意訊息和演習的經緯度範圍通知漁業團體；這次演習對於扒網漁船、延繩釣漁船較有影響，擔心超出演習範圍，許多漁民這幾天乾脆休息不出海，有請漁民漁業作業一定要小心、注意安全。

而海上觀光較無影響，烏石港遊客照常出海賞鯨，南方澳、豆腐岬等旅遊業者表示這幾天沒出海，跟解放軍演習無關，純粹風浪太大、天氣因素，出海危險。

因大陸海關總署今宣布暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，蘇澳港白帶魚業者林先生指出，大部分白帶魚都銷往中國，如禁止進出口，影響很大，台灣本身對白帶魚沒有這麼大的訴求，喊「快做不下去了，怎麼生存」，還說漁民就無法一直抓白帶魚了。