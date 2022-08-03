患者術前血管嚴重阻塞，經置放支架後順利打通血管。（亞大附醫提供／陳淑芬台中傳真）

全台熱浪來襲，台中40多歲老煙槍日前因不滿兒子深夜未歸，父子大吵一架，他大發雷霆怒拍物割傷手臂、胸口不適，經緊急送醫，檢查確認是冠狀動脈急性阻塞。亞大附醫醫師張育晟表示，老煙槍或三高患者等高危險群，在氣溫高低起伏過大的低溫或酷夏都容易發生心肌梗塞的危險。

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟表示，一般人認為氣溫陡降導致心血管收縮，容易引發心肌梗塞猝死。其實，氣溫高低起伏過大，菸不離手的老菸槍及三高患者等心肌梗塞的高風險群，在酷夏也容易產生急性心肌梗塞。

張育晟表示，1名菸齡20多年的40多歲男子，因兒子深夜未歸，父子倆日前近午大吵一架，他怒氣攻心以手拍物洩憤，沒想到，手臂不甚遭尖銳物割傷、胸口感到不適，緊急通報消防隊送急診救治。

張育晟說，處理外傷後，再做心電圖檢查察覺有異，經會診心臟血管中心，緊急安排心導管檢查，確診是冠狀動脈急性阻塞。透過血栓抽吸及支架置放打通血管，避免患者心臟再受損，後續以藥物治療，總算度過難關。

張育晟強調，如果病患出現胸悶不舒服，合併心電圖有典型波形的變化，加上有慢性病和心血管疾病等危險因子，排除是少見的「心碎症候群」外，通常幾乎能確定是心肌梗塞，必須搶時間打通血管，搶回一命。

張育晟提醒民眾，老煙槍及三高患者等高風險群，在酷夏也有發生心肌梗塞危險，建議應保持規律運動及良好作息，尤其要充足飲水、適度疏壓及避免抽菸。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363