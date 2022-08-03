新竹縣選委會為11月26日五合一地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決投開票，從4月開始招募選務人員迄今已達8成，仍缺公務管理員缺320人，非公教管理員900人及監察員50人，歡迎年滿18歲以上一般民眾和公教人員踴躍報名。

新竹縣選委會指出，年底選舉規畫463個投開票所，依規定每個投開票所需19到20名選務工作人員，包括主任管理員、主任監察員各1人、管理員12人、監察員3至5人及警衛1人。

縣選委會預定招募9千名選務人員，主任管理員和主任監察員各463人、管理員5556人、預備員230人、監察員2000餘人，統計到3日為止，管理員（含主任管理員及主任監察員）已招募8成，目前缺公教管理員320人、非公教管理員900人及監察員50人。

縣選委員會日前召開委員會議，討論選務人員招募情形，縣長楊文科發現公教管理員缺額最多在竹北市245人，指示各局處傾力協助，並請教育局鼓勵教師參加。

縣選委會表示，管理員負責點選選票、確認選舉人身分、發選票及開票唱名計票等工作，擔任主任管理員工作費3800元、主任監察員3100元、管理員2500元、監察員1800元，公教人員准予補假2天，及記功或嘉獎。

非公教管理員缺900人，縣選委會歡迎有意願的18歲以上民眾和公教人員，可逕向竹北市、湖口鄉、新埔鎮、寶山鄉、芎林鄉及新豐鄉公所及縣選委會報名。

縣選委會將於10 月15日、18至19日、25至26日、11月2日，辦理投開票所工作人員講習，說明選務工作內容，選務人員只要參加其中一場即可，並有200元的交通補助費。