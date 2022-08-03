今天是大聯盟交易截止日，天使送出3名球員，其中包含原本要先發投球的「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)，但與他們告別後球隊卻開出好彩頭，以3：1擊退運動家，先發投手蘇亞雷斯(José Suarez)5局沒有自責分，順利奪下勝投，此外仍留守陣中的大谷翔平擊出了二壘安打，目前打擊率.255，明天他將登板先發。

Sho Double✅

Shohei Ohtani doubles against the Oakland Athletics in the fifth inning at Angel Stadium.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/bDy1nXlTnz — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 3, 2022

天使在交易大限送走原定先發投手辛德加，另外還有左外野手馬爾許(Brandon Marsh)、終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)，但看板球星大谷仍留在陣中，而此戰頂替辛德加的蘇亞雷斯繳出好投，5局被敲5安打失1分，但此分不算他的責失分，因5局捕手史塔西(Max Stassi)沒接好球，導致對方打者上二壘，之後蘇亞雷斯被敲安才丟分。

而天使早在前兩局就展開攻勢，首棒游擊手佛萊徹(David Fletcher)一上場就轟出陽春炮，2局三壘手高斯林(Phil Gosselin)再靠對方失誤上壘、隊友艾戴爾(Jo Adell)回本壘得分，4局又是高斯林建功，擊出中外野方向一壘安打取得第3分。接著5局大谷敲出左外野方向二壘安打，可惜瑞吉福(Luis Rengifo)製造滾地球出局，無緣得分。

蘇亞雷斯下場後旺茲(Andrew Wantz)、賀蓋特(Jimmy Herget)、基哈達(Jose Quijada)接力投4局僅被敲2安打無失分，送出3次三振1次保送，最後基哈達拿下本季第2次救援成功，本季他出賽21場戰績是0勝3敗，自責分率3.15。打線部分全隊敲出7支安打，佛萊徹4打數1安打1打點、大谷4打數1安打、高斯林3打數1安打1打點。