首屈一指的紐約愛樂弦樂四重奏來台，完成隔離行程後將於本周四晚間與觀眾見面，同時還會參加大師星秀音樂節，和音樂學子、愛樂觀眾分享更多音樂。

紐約愛樂弦樂四重奏成員皆來自紐約愛樂弦樂聲部首席，包括樂團首席黃欣、第二小提琴首席李倩茜、中提琴首席辛西雅．菲爾普斯及大提琴首席卡特．布雷，他們平常上班時一起練習樂團曲目，下班後練室內樂，同台次數多，演奏默契不在話下，黃欣打趣表示，「我和他們見面的時間比太太、小孩多，就像是我另外一個家族成員一樣。」

黃欣表示，他在2015年擔任紐約愛樂首席後，和團員們一直有想組團的念頭，總算在2017年如願，在一周有四場樂團排練和成員各自都有自己的事情的狀態下，仍保持練團。

黃欣表示，弦樂四重奏必須密切練習，甚至是朝夕相處，「而好的弦樂四重奏，每個聲部都是平等的，觀眾聽的時候，可以感受到最好的效果。」

回顧疫情這些年，黃欣表示，疫情剛爆發時，沒有人知道什麼時候是終點，「剛開始封城的時候，大家都以為只有幾個禮拜，沒人知道到底有多久。雖然沒工作，但我轉換想法，我有更多陪伴家人的時間，記得是三月封城，我的第二個女兒在五月底出生，我有更多和女兒、太太相處的機會。」

這次紐約愛樂弦樂四重奏為台灣觀眾準備的曲子，也是疫情後的精心挑選，如：莫札特的第十九號弦樂四重奏《不和諧音程》，黃欣表示，之前在疫後到韓國演出這首作品，更加有感，「這是一首美妙的曲子，雖然不是和疫情直接相關，但樂曲開頭有一種神祕的張力，像是反映了疫情的未知狀態，有一種聲音在裡面。我記得我們當時演的時候，內心很感動，特別是在經歷了一段無法上台演出的日子，能夠為觀眾演奏，是很珍貴的事。」

黃欣表示，這次還有另一首現代作品，是作曲家喬爾．湯普森寫的《回應瘋狂》，反映疫情年代，「這是作曲家的心境，有對疫情的掙扎感，還有對世界的生氣和崩潰感。」演出將於8月4日在台北國家演奏廳登場。