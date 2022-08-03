藝人賈永婕近年熱心活動公益，昨日（3日）出席路易威登珍稀皮革展，以一身綠色格紋運動裝登場，她笑說自己人生第一顆名牌包就是LV，為了傳承這個傳統，也計畫在大女兒二十歲生日當天帶她去挑一顆LV做紀念。她說自己是務實型的消費者，購物前會衡量價格與品質，但這準則遇到粉紅珊瑚礁鱷魚皮革瞬間破功，「天吶，這顆不管多少錢我都願意帶回家。」

珍稀皮革的處理向來是各家精品的賣點之一，法國品牌路易威登（Louis Vuitton）在處理皮革這條路上似乎又更領先一步，近幾年大動作收購新加坡鱷魚皮革處理場外，近日於台中展出的珍稀皮革展覽就展示了經過精心拋光、上色與滋養的特殊皮革，每塊珍稀皮革需以瑪瑙石每天拋光兩次，創造出如釉面的光滑色澤後，接著耗時6周為這塊皮革表面上色、滋養與再度拋光，來達到如鏡面般的彩虹光澤。珍稀皮革僅採用短吻鱷魚皮、尼羅河鱷與灣鱷做處理，並提供消費者25種常態色系供選擇，同時展期也將展出全新獨家款式「玫瑰幻影Rose Fusion」刷色珍稀皮革，亦是首次在台展出。路易威登珍稀皮革展自即日起至8月7日止，現場參觀僅供邀請制。