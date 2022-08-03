永康大灣交流道都計變更案已於7月22日通過南市都市計畫委員會審議。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

國道一號大灣交流道啟用以來，因路口轉向動線複雜、車道停等空間不足，常上演汽機車爭道，每遇交通尖峰時段更造成回堵，為改善大灣交流道壅塞，台南市都發局配合工務局辦理周邊道路拓寬，都計變更方案上月經南市都市計畫委員會審議通過，後續將由工務局執行用地取得及道路闢建工程。

永康區大灣交流道周邊平面道路，連結市區、永康、歸仁等地，每逢上下班交通尖峰時段，必定上演車流壅塞之景，長年為民眾詬病。

都發局指出，提送市都委會審議的都市計畫變更內容，配合工務局規畫長期方案為拓寬復興路，並增設永久性之右轉專用道；且為解決高速公路旁南下側車道汽機車爭道問題，由南下匝道口至復興路間側車道，將再增加車道數，規畫機車專用道。

都發局指出，整體大灣交流道聯絡道路改善工程涉及變更都市計畫部分，經市都委會審定後，將盡速提報內政部都委會繼續審議，後續由工務局執行用地取得及道路闢建工程。