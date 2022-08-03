為積極推動金融科技人才培訓，共同建立以企業需求為導向之產學技術聯盟，並善盡企業社會責任及拓展多元人員招募管道，淡江大學、財金公司、普鴻公司於8月3日在淡江大學守謙國際會議中心，共同舉辦三方「產學合作備忘錄簽約儀式」，期能結合產業及學界的力量，共同攜手培育金融科技產業人才。

財金公司董事長林國良表示，財金公司為全國金融資訊與跨行交易處理樞紐，在我國金融服務的數位化推動上，積極扮演具引導性的角色，近年著重於推展數位金流創新、拓展普惠金融服務，協同金融機構致力於完善數位支付金流基礎建設，更期望透過本次產學合作等計畫，為金融產業人才培育播種育苗，並持續深耕金融教育。

淡江大學與財金公司及普鴻公司合作的金融科技人才培育計畫，在110學年度第2學期就已經展開，由兩家公司的技術及業務主管擔任業師，於資工系開設跨行系統實務與操作課程，學生們積極學習的態度讓業師留下深刻的印象。同時，學生對於在求學階段就能接觸到金融科技的實務層面，覺得非常難得且收獲極為豐富。此外，兩家公司慷慨提供優秀學生獎學金，讓修課表現優異的學生能獲得實質鼓勵。

為深化金融科技人才培育，財金公司及普鴻公司於111學年度持續於淡江大學開課，並將課程重新設計為「金融科技理論與實務」系列課程，上學期著重於介紹產業應用與趨勢，下學期則帶領學生進行跨行支付系統實作。

葛煥昭特別感謝財金公司及普鴻公司選擇淡江大學作為金融科技人才培育搖籃，未來並規劃透過提供實習機會、實地參訪企業巡禮、及舉辦產學技術研討及媒合活動等方式，強化在校學子之技術與實務能力，並為產業培育金融及資訊領域之專精人才，提升學生於金融科技產業的就業競爭力，同時也感佩財金公司、普鴻公司為善盡企業社會責任所做的努力，於校園傳承金融知識，引領優秀人才投入產業，創造多贏局面。