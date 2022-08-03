根據TrendForce表示，2023年DRAM市場需求位元成長僅8.3%，是歷年來首度低於10%，遠低於供給位元成長約14.1%，研判至少2023年的DRAM市況在供過於求的情勢下仍相當嚴峻，價格恐將持續下滑。NAND Flash方面，仍處於供過於求狀態，但該產品與DRAM相較更具價格彈性，儘管預期明年上半年價格仍會走跌，但均價在連續多季下滑後，可望刺激enterprise SSD市場單機搭載容量成長，預估需求位元成長將達28.9%，而供給位元成長約32.1%。

從各類應用來看，高通膨持續衝擊消費市場需求，故優先修正庫存是品牌的首要目標，尤其前兩年面對疫情造成的上游零組件缺料問題，品牌超額下訂，加上通路銷售遲緩，使得目前筆電整機庫存去化緩慢，造成2023年筆電需求將進一步走弱。PC DRAM方面，DDR4與LPDDR4X於PC端應用的比重將進一步降低，由LPDDR5與DDR5持續滲透。但因為DDR5的價格仍高，故將成為限制PC單機搭載容量成長，預估2023年PC DRAM單機搭載容量年增約7%。倘若明年DDR5原廠下調價格轉趨積極，則可能帶動容量上升至9%，取決於DDR5相較於DDR4的溢價空間是否能被有效收斂。

PC client SSD方面，預估平均搭載容量僅小幅上升11%，為近三年來最低。主要是過去兩年受惠於疫情紅利使筆電出貨大增，同時也帶動SSD搭載率，而平均容量受過去SSD主控IC供應吃緊而積極推升平均容量成長，然而這兩年筆電整機成本受到零組件漲價而不斷提高，使得2023年PC品牌廠都規劃較為保守的SSD容量需求位元。

由於伺服器出貨預估已經在過往幾年呈現高度成長，因此在計算基礎已偏高的情況下，後續成長動能將趨緩。Server DRAM方面，因進入第五世代的記憶體規格，新款Sapphire Rapids與Genoa均提高了整機成本，且伺服器平均容量開始面臨限制，非以往純粹的升級單一模組容量，需求端的考量將更多地集中在硬體成本，以及ESG策略的實踐，預估2023年server DRAM在平均容量提升上將會受到限制，年增約7%。

Enterprise SSD方面，新款Sapphire Rapids與Genoa平台為了滿足HPC及大數據運算需求，開始升級支援PCIe 5.0傳輸；為了達到PCIe 5.0的傳輸效能，SSD搭載容量也必需同步升級，此趨勢有助於明年enterprise SSD平均容量成長。此外，隨著整體NAND Flash供過於求格局延續至明年上半年，NAND Flash售價的降低將提升4TB以上產品出貨比例，預估2023年enterprise SSD平均容量年成長率為26%。

受到高通膨衝擊，全球對於消費市場普遍抱持悲觀態度，TrendForce基於週期性的換機需求以及新興地區的新增需求帶領下，智慧型手機生產量仍會小幅上升。Mobile DRAM方面，Android陣營目前搭載容量應付日常操作系統所需已相當充足，因此在沒有創新應用的趨動下，基於整機成本以及高階銷售占比較低的考量下，品牌對於容量提升的意願也隨之放緩。至於iOS陣營則因其操作系統優化程度較高，降低其對Mobile DRAM的容量需求，預估2023年mobile DRAM單機搭載容量僅年增5%。

智慧型手機NAND Flash部分，隨著5G智慧型手機滲透率逐步擴大，加上應用面為滿足高畫質影像攝錄需求，需要配置更大的儲存容量，為智慧型手機單機NAND Flash搭載量提升帶來基本動能。同時，iPhone產品組合仍全線往更高容量靠攏；Android高階機種也跟進將512GB做為標準配備，中低階機種儲存空間則隨硬體規格持續升級而提高，因此整體平均容量仍有增長空間。預估2023年智慧型手機NAND Flash單機搭載容量年成長仍能維持22.1%，雖略低於2022年，但仍處高水位。