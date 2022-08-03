台南市政府工務局表示，近來已完成該路段側溝清淤作業，並同步增設橫向集水溝，這周的短延時強降雨，該路段已無積淹水現象。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區長榮路道路優質化工程於去年8月完工，但今年雨季遇短延時強降雨卻積水被民眾罵翻，台南市政府工務局表示，近來已完成該路段側溝清淤作業，並同步增設橫向集水溝，這周的短延時強降雨，該路段已無積淹水現象。

2019年底動工的「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」，總經費3.65億元，由中央補助約2.99億元，地方配合款約0.66億元，在金華路設置「Z」字型行穿線，同時建構8處遠離路口的庇護島及安全停等空間；長榮路因兩側側溝老舊雨後常積水及號誌管線未整合等問題，也一併完成改善。

然而，去年8月完工的新營長榮路道路優質化工程，今年7月發生短延時強降雨，導致長榮路二段近秦漢街口發生積水現象，但雨後不到半小時積水即消退，引起民眾質疑工程品質。

市府相關單位會勘、研擬改善方式，並指示工務局先行檢視側溝阻塞情形，加強側溝排水功能。工務局上個月完成該路段側溝清淤作業，並同步增設4處橫向集水溝，強化排水效率。

市府工務局表示，最近1個月期間，新營地區發生多次短延時強降雨，該路段都不再發生積水現象了。為一勞永逸解決長榮路遇短延時強降雨易積水問題，後續仍將研擬於該道路路側新增排水路，將雨水直接導入秦漢街下方雨水箱涵，以加速道路排水。