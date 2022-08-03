科思創在第二季度延續了今年的成功開局。集團銷售額年增18.9％至47億歐元，稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）下降33.0％至5.47億歐元，主要歸因於原材料和能源價格的大幅增長以及銷量下滑，不過銷售價格水準的上漲部分抵消了成本上升的影響。淨利潤年減55.7％至1.99億歐元。

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，第二季整體表現穩定，EBITDA甚至略微超過了預期。即便如此，我們預計下半年挑戰會越來越大。當前的地緣政治形勢向所有人清楚地表明，除了向永續、無化石的產業格局轉型以外，我們別無選擇。

鑒於近期能源成本持續大幅上漲，全球經濟進一步疲軟，科思創於7月29日調整了本財年的展望。集團預計EBITDA將處於17 億至22億歐元之間，預計自由營運現金流量為0至5億歐元之間。科思創預期溫室氣體排放量將降至530萬至580萬噸之間。集團預計第三季度 EBITDA將位於3億至4億歐元之間。

科思創財務長陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer）表示，中國取消封控措施之後恢復快於預期，市場對我們產品的需求也未受影響，這些因素使我們在第二季獲益。今年下半年，宏觀經濟風險再次顯著增加，尤其是德國的生產基地需要面對極高的能源成本和天然氣供應的不確定性。

位於德國的基地約占公司全球產能的四分之一。科思創正在採取各種措施以在短期內減少在德國的天然氣需求，例如改用燃油蒸汽鍋爐。此外，公司正不斷改進現有生產技術和推出新技術，以進一步降低天然氣和能源消耗。在接下來的一年裡，如果天然氣實行定量供應，可能會迫使科思創個別生產設施進行低負荷運行甚至完全關停，這將取決於天然氣供應量的削減程度。由於化工行業與下游行業關係緊密，形勢的進一步惡化可能會導致整個供應鏈和生產鏈崩潰。

科思創已經實施了進一步的措施，以推動其實現全面循環的願景和到2035年達成氣候中和的目標。例如公司於5月推出了名為“CQ”（Circular Intelligence）的全新概念，旨在使產品組合中的循環解決方案更易為客戶所見。這意味著，未來替代性原材料含量達到25％的科思創產品都將被冠以CQ尾碼。Desmodur CQ是科思創首批CQ產品之一。Desmodur CQ聚氨酯產品可應用於軟體傢俱、床墊或隔熱材料等領域。

今年6月，科思創還在德國利物庫森啟用了新的風能技術中心，研究應用於永續風力發電的材料解決方案，重點關注提升風機葉片的生產速度和成本效益，以及優化葉片性能。通過這種方式可以延長葉片使用壽命從而提高發電量，以推動替代性能源的發展。