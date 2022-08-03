民進黨基隆市長參選人蔡適應今(3日)上午到暖暖東興廟進行揭匾儀式，他期盼里主尊王能保佑基隆風調雨順、國泰民安。同時他也相當感謝暖暖鄉親的熱情支持！
蔡適應在臉書談到，稍早與議員林旻勳、暖暖區長蔡春堂、暖暖東興廟主委李銘村、義建社區發展協會理事長王奕荃、董事長王維榮共同為東興廟揭匾「威儀澤福」，期盼里主尊王能保佑基隆風調雨順、國泰民安。
對此有網友在蔡適應臉書留言表示，「蔡適應，加油，贏高票」、「特別感謝委員：關心暖暖鄉親父老兄弟姐妹、祝委員高票當選基隆市長」、「高票當選」。
民進黨基隆市長參選人蔡適應今(3日)上午到暖暖東興廟進行揭匾儀式，他期盼里主尊王能保佑基隆風調雨順、國泰民安。同時他也相當感謝暖暖鄉親的熱情支持！
蔡適應在臉書談到，稍早與議員林旻勳、暖暖區長蔡春堂、暖暖東興廟主委李銘村、義建社區發展協會理事長王奕荃、董事長王維榮共同為東興廟揭匾「威儀澤福」，期盼里主尊王能保佑基隆風調雨順、國泰民安。
對此有網友在蔡適應臉書留言表示，「蔡適應，加油，贏高票」、「特別感謝委員：關心暖暖鄉親父老兄弟姐妹、祝委員高票當選基隆市長」、「高票當選」。
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