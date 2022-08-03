近期在《初戀慢半拍》中表現亮眼的侯彥西，在片中與柯震東可說是互為損友。劇情設計他帶柯震東偷偷去「登大人」，但接受採訪時就先大爆料「登大人」一事，「戲中我演柯震東的表哥，為了要帶這個純情的表弟從男孩變男人，就帶他去找風塵女子。」，戲裡雖然這樣演，但真正體驗過這荒謬事的其實是他本人。

他表示大學時也被同學惡作劇差點騙去登大人，結果到了地址門一開是一個阿婆。「同學看苗頭不對說找錯人，阿婆說沒有啦照片都一樣叫我們別怕，最後我們兩個連滾帶爬離開那，之後還被笑了好一陣子。」雖然沒順利登大人，但侯彥西近幾年的表演功力益加爐火純青，除了在《初戀慢半拍》中將紈褲子弟演的唯妙唯肖，他在《正義的算法》還有《詭扯》的表現都讓人驚艷。

他說自己的演戲啟蒙導師應該是金凱瑞，小時侯看完《摩登大聖》、《王牌特派員》等戲後被他生動靈活的演技所懾服，自此誇張且極富辨視度的角色演技成了侯彥西的最大特色。「其實演了幾年下來，我也想挑戰一些更具內心深層情緒的角色，不管是極富壓抑情緒的角色或是反派，我始終覺得演完了皮肉相，心靈的刻畫才是對演員最困難的部份。」他也特別提到真正厲害的角色上戲下戲始終如一，但在真正殺青後又能迅速從角色的狀態和情緒中走出來「相當不容易」。

他也舉當日拍攝穿著的Fendi秋冬男裝為例，平常自己並不會穿著這種風格的衣服出門，但穿上後瞬間有種現身時尚秀場的錯覺，一舉手一投足完整重現了Fendi男裝的優雅與洗鍊。今年Fendi秋冬男裝以咆哮的20年代（Roarin’ 20s）為主題，倡導當時的裝飾藝術、爵士樂、超現實主義、華爾滋舞步盛行，這些文化催生了大量的藝術與全新文化，為後世帶來無數影響，Fendi男裝取其精髓，以帶有復古、華麗且奢華印象的服裝為主，絲綢、高腰立裁、斗篷式罩衫與連帽軍大衣成為秋冬男裝的亮眼存在，亦與侯彥西讓人驚艷的演技十足匹配。

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