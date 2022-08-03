大陸A股指數今（3）日高開後沖高回落，讓三大股指一度集體翻綠，但大陸軍工板塊從上午就出現起漲格局，午後繼續走高。據新浪財經報導，具體包含航太、大飛機、國產航母等方向領漲，像寶色股份、天微電子20CM出現漲停，青島雙星、煉石航空、中天火箭、航太發展等超過20股出現封板；天和防務、新光光電、中無人機、新勁剛等漲幅也超過10％。

從基本面來看，大陸軍工板塊業績也表現優異。據不完全統計，目前有41檔國防軍工股揭露2022年中報預告，其中25家公司淨利潤預告上漲。當中個股預計增幅最大的盛路通信高達105倍，另外振華科技、長城軍工、中船防務、合眾思壯、中兵紅箭、光啟技術、安達維爾、中航重機、廣聯航空等9檔個股淨利潤也預計最高增幅超過100％。

據中泰證券分析，2022 年軍工投資可首要把握高景氣和長邏輯兼備的賽道，其中航空製造和航空引擎具備較強的軍民兩用屬性，成長空間廣闊；航空引擎具備實戰化演練消耗屬性，需求持續性較強。