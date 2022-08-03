南韓新生代女神韓韶禧，出道時憑著與女星宋慧喬相似的甜美臉蛋與清新氣質，在戲劇《夫婦的世界》中飾演的呂多景一角而受到關注，還因此被封為「最美小三」成功打開知名度。而近日正在與朴敘俊趕拍驚悚劇《京城生物》的她，卻在今（3）日稍早傳出拍戲意外，臉部及眼睛受傷而緊急送往醫院治療

根據韓國媒體《體育朝鮮》的報導，韓韶禧近日正在趕拍與男神朴敘俊所合作的最新驚悚劇《京城生物》，而今日稍早韓韶禧準備拍攝一幕難度較高的動作戲時，不但是親自上場，還在拍攝途中發生意外，不慎撞傷臉部，傷口還在眼睛附近，嚇壞現場所有工作人員，緊急送往醫院治療。而根據現場的工作人員透露「韓韶禧因為臉部受傷現在已經送往急診室了」，接著也傳出她可能將接受手術的治療，令粉絲們相當擔心。

對此，官方也出面解釋，韓韶禧只是輕微受傷，傷勢還沒有到需要開刀的程度，只要經過幾日的休息就能回歸劇組，並不會影響拍攝進度，希望解除大眾的擔憂。

事實上，《京城生物》是Netflix預計在2023年推出的全新韓劇，故事背景設定在1945的春天，兩位青年為了生存，不惜對抗因貪慾而生的怪物。而男女主角找來了男女神韓韶禧、朴敘俊首度搭檔合作，加上劇中不少高難度的動作戲，令粉絲們相當期待，如今卻驚傳意外，也讓新戲還未上檔就蒙上陰影。