農曆7月俗稱「鬼月」，新北市各廟宇都有普渡活動，搭上南美館地獄展熱潮，新北市石門金剛宮也意外獲得關注，因為廟內有北台灣唯一的地府和天堂場景，讓民眾由地府探索十殿審亡魂，另外，新北轄內接雲寺、三重先嗇宮等多間廟宇也將在中元節前施放水燈，引渡水上亡魂接受超薦、施食。

民政局長柯慶忠表示，新北宮廟都有普渡法會，召請好兄弟來聽經聞法、領受施食，並超薦先祖，祈求平安順遂，普渡完後的供品還可捐助弱勢，做愛心公益。接雲寺、淡水福佑宮、新莊慈祐宮、泰山顯應祖師泰山巖等廟宇都會舉辦施放水燈，引渡水上孤魂。

其中，中和福和宮會施放魚飼料製成的環保水燈，金山慈護宮則是新北唯一海上放水燈的單位，土城大墓公、三峽長福巖清水祖師廟也會採分區輪普方式，吸引上千人參與，極具宗教特色。靈鷲山無生道場8月3日至17日辦理水陸空大法會，將供品轉贈給急需弱勢族群，淡水河祭8月12日至14日將登場，其中殊勝的龍王供養及送法船儀式，相當罕見。

搭配南美館地獄展熱潮，擁有地府和天堂場景的石門金剛宮成為超夯景點，金剛宮管理人許裕仁說，金剛宮的地府是1994年經十殿閻王指示設置，空間詳盡紀錄陽世各種為惡，並對應地獄的各項懲罰，像是魂受刑畫面，警世意味濃厚，多勸人積存功德。

民政局指出，石門金剛宮是全台第一間以「四面佛祖」為主祀神明的廟宇，廟內有座長達59尺8吋的巨大卧佛，，莊嚴宏偉，另外，寺廟內也結合、道、佛、婆羅密教，供奉神尊多達上千尊，任何願望都有職司神尊庇佑，民眾若遊完地府驚魂未定，可多家參拜。