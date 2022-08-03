現在願意將薪水全給另一半管的人還有多少？日前，一名女子在匿名社團公開抱怨自己男友，表示男友的月薪大約3萬元，在發薪水後都是上繳給她。近日，她想跟朋友去吃一千元吃到飽遭到男友拒絕，讓她心生不滿，對男友發了一頓脾氣無果，於是上網抱怨：「我叫他跟同事借一下2千塊帶我去，他說這樣不太好，跟同事借一下會死嗎?，做得要死要活才領3萬薪水，這種沒用的男人是不是該分手了？」此言論引發網友強烈撻伐。

一名女子日前於臉書社團「匿名2公社」發文表示自己「跟到沒用的男人真的很生氣」要大家幫她評評理。原PO表示自己和男友交往一年，雖然自己負責管薪水，但付了房租、水電、網路、飯錢等開銷後也沒剩多少，她要求男友每個月帶她去吃一次大餐，但男友上個月因為花錢修車就沒請客了，昨天她突然很想吃一家吃到飽火鍋餐廳，所以便要求男友帶她去。結果，男友竟然要求「後天好嗎」，因為還沒有領薪水。讓女友大怒痛批「一個人也才不過才快1000，你這樣拿不出來，很丟臉耶！說話呀！不然你去跟同事借。」而且她認為自己幾天後可能就不想吃了，所以今天就是非得吃到火鍋不可。

此驚世言論一出隨即引來一片罵聲，「腦袋這個東西雖然大家都不太一樣，但沒有的，還是很少見！」、「沒有公主命卻有公主病」、「想吃，自己沒錢嗎？，就一隻寄生蟲而已」一些網友也突破盲點表示「薪水都交給妳了是要拿什麼帶妳吃大餐」、「薪水都交給你管了不是應該你出嗎？」還有不少女網友替女生打報不平「就是有妳這一種敗類出現，女人才越來越貶值」、「為什麼最近這種女人這麼多，真的很丟女人的臉。」