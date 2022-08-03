根據《財富》（Fortune）雜誌公布的2022年全球500強企業排行榜，美國零售業巨頭沃爾瑪連續9年蟬聯榜首，亞馬遜取代中國國家電網（State Grid）排名升至第二，為該電商巨頭有史以來最佳的名次。

中國國家電網退居第三，第四至第十名分別為中國石油、中國石化、沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、蘋果、福斯、中國建築集團和CVS Health。

德國福斯汽車超越日本豐田（排名第13），奪回全球汽車製造產業的一哥位置。

擺脫新冠疫情後的復甦，給這些全球最大企業的營運帶來強大的助益。《財富》全球500強企業總營收年增19.2%，達到37.8兆美元，接近全球前二大經濟體中國和美國國內生產毛額（GDP）的總合，並創下這份榜單歷來最強勁的增長。

今年上榜的中國和香港企業只比去年增加1家，為136家，相較2021年（增加11家）大幅放緩。今年美國總計有124家公司上榜，較2021年增加2家。

大中華區（包括台灣）的全球500強企業營收首次超過美國上榜企業，約占500強企業總營收31%。

此外，全球500強企業2021年總獲利創下新高。沙烏地阿拉伯國家石油公司去年獲利約為1054億美元，排名第一，其次為蘋果（獲利逾946億美元）和波克夏·海瑟威（約898億美元）。谷歌母公司Alphabet和微軟分別排名第四、第五，去年獲利均超過600億美元。

惟報告亦指出，今年以來的動盪情勢使全球500強企業面臨諸多新挑戰，主要是政治和經濟方面的危機。