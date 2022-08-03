財金公司為積極推動金融科技人才培訓，共同建立以企業需求為導向的產學技術聯盟，善盡企業社會責任及拓展多元人員招募管道，今（3）日與淡江大學及普鴻(6590)簽署產學合作備忘錄（MOU），盼結合產業及學界力量，共同攜手培育金融科技產業人才。

財金公司、淡江大學、普鴻三方合作的金融科技人才培育計畫，在110學年度第2學期便已展開，由2家公司的技術及業務主管擔任業師，於淡江資工系開設跨行系統實務與操作課程，並慷慨提供優秀學生獎學金，讓修課表現優異的學生能獲得實質鼓勵。

為深化金融科技人才培育，財金公司及普鴻111學年度持續於淡江大學開課，並將課程重新設計為「金融科技理論與實務」系列課程，上學期著重於介紹產業應用與趨勢，下學期則帶領學生進行跨行支付系統實作。

淡江大學校長葛煥昭感謝財金公司及普鴻選擇淡江作為金融科技人才培育搖籃，未來規畫透過提供實習機會、實地參訪企業巡禮、舉辦產學技術研討及媒合活動等方式，強化在校學子技術與實務能力，培育金融及資訊領域專精人才，提升在金融科技產業的就業競爭力。

財金公司董事長林國良表示，財金公司作為全國金融資訊與跨行交易處理樞紐，在台灣金融服務數位化推動上積極扮演引導性角色，近年著重推展數位金流創新、拓展普惠金融服務，協同金融機構致力於完善數位支付金流基礎建設。

林國良期望透過本次產學合作等計畫，為金融產業人才培育播種育苗，並持續深耕金融教育。而此次三方共同簽訂產學合作備忘錄，已為將來彼此持續合作建立良好基礎，期待未來能有更多樣化且深入的合作模式，創造多贏局面。