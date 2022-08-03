民進黨桃園市長參選人林智堅選在父親節前，拋出「育兒三利多」，強調未來若他擔任市長，必定做到友善托育再1000、補助延長收托、設置定點臨托三大福利政策，盼成為年輕父母的「神隊友」，讓大家敢生、願意生，也讓所有孩子都能得到最好的照顧。

林智堅今日（2）下午1時許在臉書發文表示，下禮拜就是父親節了，身為3個孩子的爸爸，他懂年輕爸媽育兒的辛苦。桃園又是全台灣最年輕的城市，也是生育率全國第一的城市，故今日來到虹橋托嬰中心宣布他的首波政策「育兒三利多」。

林智堅指出，第一大利多就是「友善托育再1000」，除了既有政策福利外，未來他擔任市長，也會再加碼送托嬰中心與送托保母1000元補助，減輕爸媽送托負擔，讓育兒環境更友善。第二大利多是「補助延長收托」，未來他會將托育時間延長到7點半，費用由政府補助，托育人員待遇不打折，爸媽更能放心打拚，下班接小孩不趕路。

第三大利多則是「設置定點臨托」，結合親子館，開設定點臨托，政府幫你顧囡仔，不論是臨時要去辦事情、想約會看電影，2、3個小時小小充電一下，回家才有力氣跟小怪獸們奮戰。

針對以上政策，林智堅強調，希望透過政策，打造更友善的育兒環境，讓年輕父母親敢生、願意生，也讓所有孩子都能得到最好的照顧，「為爸媽應援，讓我做你的神隊友！」