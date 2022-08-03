新竹市3日新增625例確診個案，今年以來累積8萬7223例，全市確診比列約為19.3％，居家照護者尚有3707人，居家隔離為1027人。

市府表示，許多新冠病患確診後，康復者會出現後遺症，衛福部於去年底推出「染疫康復者門住診整合醫療計畫」，新竹市計有台大、馬偕、國泰及南門等4家醫院參與，提供以病人為中心的跨科整合治療，有需要的民眾可多加利用。

衛生局表示，整合門診將有主責醫師負責病人的整合醫療，經主責醫師診斷後，視病人醫療需求，安排相關科別醫師會診。民眾接受當次整合醫療服務後，不需繳交多科別掛號費，僅需繳交1次掛號費及部分負擔，相關資訊可至新竹市防疫專區及中央健康保險署網站查詢。

衛生局同時提醒，雖國內疫情趨緩，仍不可輕忽BA.4、BA.5病毒的潛在風險，民眾外出聚餐時有飲食需求，得免戴口罩，但宴飲場合目前仍不能夠逐桌敬酒、敬茶，指揮中心將滾動檢討相關風險，在可以接受的狀況時再開放。

此外，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，提醒尚未完整接種疫苗的民眾及小朋友，請至竹市各年齡層新冠疫苗合約醫療院所開診時間預約接種。