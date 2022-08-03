台股7月底成功站上萬五關卡，反攻氣勢是否能夠持續，成為投資人接下來關注的焦點。凱基投顧表示，儘管未來半個月市場仍需面臨台海危機與財報季的利空壓力測試，但市場風險偏好提高將支撐指數下檔風險，同時看好今年的強勁反彈行情即將到來，投資人可於股價拉回時逢低分批布局。

凱基投顧最新研究報告指出，今年第三季末至第四季反彈行情的催化劑來自於四大因素：一.蘋果啟動備貨周期、二.企業財報進入空窗周期、三.美聯準會（Fed）進入升息放緩周期、四.股民悲觀情緒進入谷底周期。

凱基投顧調查，第三季末將適逢蘋果（Apple）iPhone14開始大量備貨，今年供應鏈iPhone14的備貨量將會維持去年約85M（百萬支）水準，是今年少數具有訂單韌性的品項，加上目前蘋概股估值處於本益比10倍的谷底位置，旺季效應將支撐行情。8月中旬過後適逢財報進入空窗期，市場分析師對企業的獲利下修或評等調降等動作也會稍作休息。

此外，Fed主席鮑爾於FOMC會議釋出鴿派訊號，讓市場開始相信Fed將會放慢升息速度，市場目前最新預期今年底前剩餘3次（9月、11月、12月）的FOMC會議將分別升息2碼、1碼、1碼，相較6月與7月的各升息3碼，升息速度將顯著放緩。

儘管國際資金今年以來持續大舉拋售台灣、韓國、印度等亞洲新興市場股市，但近期賣壓已顯著縮小，加上Fed放緩升息速度將可能阻礙美元指數的強勁升勢，有助降低國際資金持續拋售亞股的意願，甚至有可能轉賣為買。

最後一點，台灣股民對未來半年投資股票的信心指數已降至歷史低位，回顧往年數據，當此信心指數降至50以下，3個月後台股的累計投報率平均可達6％，6個月後則達13％。凱基投顧認為，投資人可趁利空打壓股市時向下布局，看好族群為蘋概、雲端／資料中心、汽車電子、綠能等需求具有相對韌性的次產業。