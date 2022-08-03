民眾進行攝護腺癌PSA免費篩檢。(童綜合醫院提供)

攝護腺癌嚴重危及男性的健康！童綜合醫院即日起至12月31日，舉辦「2022年萬人攝護腺癌PSA篩檢」活動！與中山醫學大學附設醫院、大里仁愛醫院、員榮醫院、東勢農民醫院、中華民國泌尿腫瘤關懷協會及各基層醫療院所等共同合作，希透過免費公益篩檢活動，照護更多男性民眾的健康。

「2022年萬人攝護腺癌PSA免費篩檢」從3日開始啟動。罹患攝護腺癌並接受達文西根除性攝護腺癌手術68歲的蔡先生進行分享，表示自罹癌手術治療迄今已17年，因使用達文西機械手臂做根除性攝護腺癌手術，同時將雙側神經血管完全保留，不僅復原得相當迅速完全沒有尿失禁，還能過著「性福」美滿生活。

蔡先生指出，經過罹癌病手術治療經歷，深刻體會攝護腺癌並不可怕，只要能提早做篩選，早期發現就能早期治療，使治癒率提高並達到根治最終目標，也可降低死亡率。他非常贊同院長歐宴泉提倡進行攝護腺癌PSA免費篩檢服務，希這項活動能推廣給更多民眾知道，讓更多人重視健康的重要性。

童醫院研發創新中心歐宴泉說，童醫院連續四年舉辦免費PSA篩檢公益活動，有越來越多醫療院所與縣市社區共同響應，至今也有上萬人參加篩檢；接受篩檢的民眾中約有15％會篩檢出攝護腺指數異常，篩檢出異常指數又回診檢查民眾中，約70％是早期攝護腺癌，另外30％是中期攝護腺癌。

歐宴泉指出，因攝護腺癌透過檢查可提早預防與發現，並且PSA(攝護腺特異抗原指數)癌症篩檢準確度很高，呼籲50歲以上或40歲以上有攝護腺癌家族史的男性，都應定期接受檢查，為提高攝護腺癌治療預後成效、降低攝護腺癌死亡率，共同努力。

總院長童敏哲強調，童醫院不斷引進最新醫療儀器、智能化醫療整合系統、提供專業醫療服務、精進照護流程、培育醫事人員、強化病人衛教與權利等；期許每位到院就醫的病人，都能接受到最優質的醫療照護及感受到童綜合醫院的用心。