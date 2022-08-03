台語歌手江志豐（左）今在記者會獻唱，同時主廚郭主義（右）也利用在地漁產製作料理。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區竹圍魚鱻節為竹圍漁港特色活動之一，先前因疫情停辦，今年將於8月6至7日回歸，規畫有夏季演唱會、海灘童樂會等，也提供傳統漁業文化中的「牽罟」體驗，讓民眾當起一日漁民，可線上免費報名，體驗先民捕魚技法。

2022竹圍魚鱻節8月6至7日登場，桃園市長鄭文燦今表示，身為北部三大漁港之一的竹圍漁港有4項特色，包括漁獲量增加的漁人碼頭、供應北部地區重要原料的中油碼頭、可停120席船舶的遊艇碼頭，此外市府也預計推動新建產品直銷中心，讓觀光漁市再升級。

今記者會邀來台語歌手江志豐獻唱，同時「古錐師」主廚郭主義也利用在地漁產製作料理，為竹圍魚鱻節揭開序幕。農業局長郭承泉說明，8月6日晚間的「浪花朵朵音樂會」中，請到歌手龍千玉、江志豐、閻奕格與郭主義接力演出；8月7日則安排「仲夏灘玩童樂會」，邀來魔術南-LED機器人與果凍姐姐和民眾同樂。

為期2天活動中，也提供早期砂質海岸常見的捕魚技法「牽罟」體驗，重現當年牽罟文化的景象，7歲以上即可報名，2天各有150組名額，民眾可線上免費報名，至8月5日下午5時截止。

鄭文燦也提到，桃園航空城計畫開發中，市府致力維護竹圍漁港、草漯沙丘與許厝港濕地的生態，且未來國一甲線竹圍交流道落成後，民眾往來竹圍漁港的路線將會更方便。此外，為推廣台灣魚貨，位在竹圍漁港的世界聯合水產也利用區位優勢，將石斑魚外銷各國，總量已達40噸，深受海外華人喜愛。