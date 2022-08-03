張芸京被點名尷尬回應。（中天綜合台提供）

符瓊音分享節目沒播出的秘辛片段。（中天綜合台提供）

江明娟認為比賽期間，被刻意營造出與張芸京不合。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》4日晚10點播出「超偶、星光幫同學會！歌唱選秀節目背後的秘辛」，對於選秀節目是否有選手被「內定」，艾成爆料選手的排名黑幕，控節目為張芸京量身打造「復活賽」，讓獲得第1屆《超偶》冠軍的張芸京相當尷尬。

艾成在第2屆《超級偶像》拿到冠軍，他竟大膽爆料選手的排名有黑幕，「像張芸京忘詞2次都一直敗部復活回來，復活賽就是為了她而設立的，後來幾屆都沒有。」這讓一旁的張芸京尷尬不已，頻頻解釋從沒想過會拿冠軍。

而第2屆《超偶》亞軍符瓊音則分享節目沒播出的秘辛片段，「我們那屆發生一件蠻大的事，那時候已經進入10強，有選手整段大忘詞，製作人就說你要不要換一首最強的歌？所以我們所有人都知道他是當場重比重錄，雖然他後來受到大家的壓力，自己提出要退賽。」艾成還補充當時把現場觀眾全部清場再重錄，因為復活賽被罵爆，不能再辦復活賽。

選秀節目還時常爆出選手不合傳言，但江明娟否認這說法，她認為這是節目想營造緊張的比賽氛圍，「像我跟張芸京，10場有8場都會鬥在一起，我覺得我們是被刻意營造出敵人的感覺。」但張芸京卻有個隱藏多年的秘密，趁節目希望求得江明娟原諒。

張芸京說那時很迷信去算命，「那個師父就有跟我講，明娟在我背後作法，然後我就相信了，但這件事我一直沒跟她講，我覺得對她蠻羞愧的。」令江明娟聽了非常訝異。