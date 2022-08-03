美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台訪問，盛讚台灣是全球新冠防疫典範。中華民國防疫學會理事長王任賢表示，那是因為裴洛西只看到第一波台灣的防疫表現，忽略了今年5月這一波的台灣防疫亂象，可能是她先前忙於美國選舉、烏俄戰爭，或是我們國家刻意隱瞞所產生的資訊落差。

王任賢指出，裴洛西之所以會有台灣防疫優秀的錯覺，不外乎是看到台灣第一波的防疫守得不錯，但台灣本來就是個海島，要守住邊境相對美國容易很多，然而今年5月仍然爆發諸多防疫亂象，這些都是裴洛西沒看到的事。

王任賢分析，台灣今年這一波防疫亂象，最主要問題就是藍綠惡鬥，身為執政中央的綠營，不願下放資源給藍營縣市，此外，政府對於防疫物資上的貪汙，更是裴洛西所沒看到的，其中包含疫苗、檢驗試劑等物資，過去都發生不少爭議，這就是台灣防疫荒唐之所在。

針對本次裴洛西來台訪問，王任賢直指，美、中、台三方的最大贏家毫無疑問是美國，因為美國重新展現自己在台海問題上，有制定秩序的能力，至於台灣，則因為有多項農產、水產、食品遭中國大陸禁止，毫無疑問是最大輸家。

王任賢說，原先大陸企圖藉本次裴洛西來訪制定台海新秩序，就目前的結果看來中方是失敗的，不過仍然要關注後續引發的效應，包含大陸方面是否會對我周圍海域造成新一波危機，以及是否有更多台灣製造的產品遭陸方禁止。

對於民進黨政府而言，王任賢也指出，過去「抗中保台」是綠營的利多，但這次「抗中保台」是否能仍然有效則很難講，主要還是要看大陸方面的反彈力道有多大，畢竟國人在看到烏克蘭的前例之後，對於大國之間的博弈可能會有新的想法。