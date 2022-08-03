國資圖連續推動7年的「閱讀全壘打」專案雙喜臨門！經英國「國際社會價值協會」認證符合SROI準則；並入選國際圖書館協會聯盟的2022年會海報展。國資圖館長劉仲成今天表示，今年「閱讀全壘打」活動至8月7日，民眾可參加國資圖串連全國30座圖書館舉辦的「人生教練學」主題書展，完成任務即可兌換球票。

國立公共資訊圖書館自2016年起每年推出「閱讀全壘打」專案活動，透過完成閱讀任務，換取球賽門票，開創閱讀結合棒球的文武結盟新模式，連續7年跨域與中信兄弟棒球隊、中國信託銀行合作，透過閱讀推廣棒球，將球迷變讀者，推廣足跡遍布全台17 縣市、119所圖書館，逾91萬人次參與。

國資圖表示，「閱讀全壘打」專案活動日前經英國「國際社會價值協會」（Social Value International，簡稱SVI）認證符合「SROI」準則，經綜合計算分析，此活動專案每投入新台幣1元，可產生新台幣8.99元的社會價值，是台灣公部門公開經「國際社會價值協會」（SVI）認證的SROI報告書中數值最高專案。

國資圖說，「SROI」已被英國等政府列為政策投資的參考指標，也是道瓊永續指數建議採用的衡量標準，用以衡量企業或組織為社會、環境及經濟所創造出的價值。

此外，國資圖今年將「閱讀全壘打」專案活動以「Home Run Readers：Cross-field Reading Promotion Program」為題，獲得入選國際圖書館協會聯盟（IFLA）2022年會的海報展，展示台灣推動閱讀成果。

劉仲成指出，「閱讀全壘打」跨域整合棒球與閱讀，讓世界各國從中看見台灣的創新力量，「2022閱讀全壘打」系列活動至8月7日，國資圖串連全國30館舉辦「人生教練學」主題書展，民眾到指定圖書館完成任務即可兌換球票，開心閱讀，還可看球賽。