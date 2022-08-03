美國眾議院議長裴洛西今上午在立法院進行會議談話時，一名女性口譯員因插話的「失禮」行為，引發網友討論。如今口譯妹的身分曝光，其實她是由美方安排的口譯員，現在在美國在台協會裡面工作。

裴洛西今上午在立法院公開談話，過程中口譯妹的麥克風突然有問題，更換新的麥克風後，疑似沒有注意到裴洛西正準備發言，便插話表示麥克風已換好，直接打斷裴洛西的發言，之後口譯妹又在裴洛西誇獎台灣或是提到比較有趣的事情時，開懷大笑，遭到網友批評像在參加同學聚會。

鋪紅地毯迎接！裴洛西赴立院發表演說 親曝出訪「3目的」。（中時新聞網）

雖然負評不斷，但也有許多網友替這位口譯妹緩頰，不少人認為，在這樣重大的場合裡面擔任口譯員想必壓力很大，難免會緊張犯錯，大家不用這麼苛刻，而且聽到議長誇獎台灣的時候，開懷大笑也讓人感覺很自然坦率，讓人看得很舒服啊。

根據《ETtodya新聞雲》報導，以往口譯員多由外交部來安排，但這次為求精進，改由美方來安排，而今天爆紅的口譯妹其實是美國在台協會（AIT）的員工。