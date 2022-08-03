吱吱為〈追浪〉ＭV濕身。(有聲音樂提供)

吱吱拍攝〈追浪〉ＭV。(有聲音樂提供)

黃文廷助陣MＶ。(有聲音樂提供)

有「全明星女戰神」封號的「吱吱」郭芝吟上月推出個人單曲〈追浪〉，ＭV邀請當紅的《原子少年》黃文廷、陳水豐以及《DD52》的師妹王如茵，一起摸黑出發、濕身下海追浪，一身雪白浸在海水中濕透的「吱吱」看到畫面中的自己，驚訝直呼：「原來我還滿美的！」

〈追浪〉由「吱吱」作詞作曲，來自台東海邊的她，在MV中化身成一位說書人，看著黃文廷、陳水豐和王如茵一起在海邊騎著單車，就像在訴說自己的故事，有她懷念的青春友誼，有她在音樂、演藝路上不同的成長。

拍攝前一天「吱吱」郭芝吟收工回到家已經凌晨1點多，洗完澡2點多又要開始妝髮，因為導演要搶日光，MV從清晨6點就開始拍攝，一行人半夜出門前往北海岸，包括「吱吱」、文廷、水豐和如茵，都在車上睡成一團。

「吱吱」覺得對3位來跨刀的師弟妹很不好意思，因為不僅要早起，他們還得在大太陽下不斷來回奔跑、騎車穿梭跟爬坡、最後還要游泳，她說：「他們真的很像在參加《全明星運動會》，要完成鐵人三項，很累、不能休息，還要保持亢奮的心情，真的很辛苦！」最慘的是如茵的大腿還不小心騎車刮傷，她清理完傷口後又繼續拍玩水畫面，強忍傷口被海水沖刷的劇痛，令「吱吱」心疼又佩服。

最緊張的是，MV一定要在太陽下山前收工，拍到傍晚天空已經開始烏雲籠罩，整個團隊都很緊張，全程都在和時間賽跑。雖然穿著白色小可愛的「吱吱」，為了拍攝跪在海裡的畫面吃到滿多海水，但成果令她很滿意：「可能大家習慣運動場上的我，這次導演讓我試了很多情緒，我才發現我也有那麼柔美的一面，自己有嚇到！」

這次的單曲中，她坦言一開始公司希望她放下吉他，換一個方式來呈現這首歌，過程中她一度很排斥：「我沒有唱跳過，不習慣加上沒自信，就先否定自己。」但在「原子少年舞蹈天花板」陳水豐的編舞調教下，她配合歌詞「you just like a wave」反覆展現wave的性感律動，慢慢地找到成就感，大笑說：「多看幾次鏡子中的自己，發現也沒有很難看，要sexy也是可以有點感覺。」

最後，「吱吱」不忘爆黃文廷的料，兩人很早之前就在公司的尾牙見過，當時「吱吱」就對黃文廷的舞台表演、表情管理和開朗個性印象深刻，一直稱讚他：「你很棒，一定會成功！」這次有機會合作MV，「吱吱」開玩笑說：「拍攝空檔文廷一直拉著側拍師幫他拍了很多個人寫真照，我可能要扣他的演出費用喔！」黃文廷、陳水豐和王如茵異口同聲表示：「請大家支持師姐，也來看看我們的表現，期待大家的感想跟建議喔！」