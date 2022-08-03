裴洛西率團訪台 中方大規模軍演

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）冒險率團訪台，究竟是美國決心的寶貴聲明，還是為了沒有戰略的收穫，而徒然激怒北京，將取決於北京的憤怒和強勢軍事姿態何時，或是否會減輕。

CNN新聞網3日的分析指出，裴洛西拜會立法院和蔡英文總統，勢必會激怒北京。而這已使美中緊張關係升高，促使解放軍出動戰機，在台灣周邊繞飛，並公然發出包圍台灣軍演的訊息。

然而，這若未全面引發台海危機，並能避免兩岸，或甚至美中間可能的誤判，那裴洛西訪台引發的風暴或許是暫時的。儘管美國總統拜登延續前總統川普的政策，把中國視為敵人，而不是對手，但美國政策的首要目標仍是避免雙方未來爆發災難性衝突。

要是裴洛西訪台將使原已不佳美中關係永久惡化，並引發一些人認為不可避免的超級大國對抗，那可能會成為重大誤判。同樣的，要是她訪台促使北京採取行動，撼動台灣人所享有的和平與繁榮，也是如此。