美國眾議院議長裴洛西訪台影響已出現漣漪效應，中國大陸表示，除了要試射遠程飛彈外，4日起至7日中午，還將在台灣周邊進行為期3日大規模實彈軍演。彭博社認為，這恐怕會對全球供應鏈造成直接衝擊。

彭博社指出，有瓦斯供應業者正將部分航向北亞地區運送LNG(液化天然氣)船隻，改變行駛航道或降低經過該軍演區船速。而本周首當其衝遭延誤送貨的受害者，就是台灣以及日本。

睽違25年，當美國又有非常高層級的政府官員訪問台灣之際，中國大陸也以實際行動來表達不滿。海運公司現在如同熱鍋上的螞蟻一樣，正在商討如何在台灣周邊全球最繁忙水道之一，改用最安全且經濟實惠運送方式。

船公司指出，目前看起來3日台灣海峽交通還算正常。但中國大陸已宣稱要在台灣周邊演習，自己的船隻可能會改由台灣東邊海域通行，避免經過台灣海峽。不過，這航道一改就會造成3天左右延誤期。

不敷使用的液化天然氣現已捉襟見肘，短缺情況恐怕會更惡化。但是，由於每年這時候在中國大陸預定軍演區也常發生颱風，因此，貨物延宕送抵情況也蠻常發生的。可望下周初結束的這場軍演，市場也正評估對全球造成的影響性會不會一下就炸開。

南京璟恒投資管理(Nanjing Jing Heng Investment Management)擔憂，軍演會不會變得更久以及更加猛烈，供應鏈也因此受到影響。不過就目前各種跡象看來，好像還不至於會如此。