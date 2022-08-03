台中市議員陳淑華、楊典忠、張家銨今天在定期會上質疑市府治安總體檢專案報告內容與過去有相似之處，認為警察局是在「應付」，台中市政府回覆，是因政策內容延續，才會有相似之處。

議員陳淑華、張家銨及楊典忠表示，台中市治安總體檢專案報告與2017年林佳龍時代的「台中市治安改善成果犯罪指標數降為六都最低專案報告」，內容竟有雷同之處，例如在強力掃蕩黑道幫派的內容竟整段照抄。

議員陳淑華更質疑，難道連議會的專案報告也要敷衍了事嗎？議會要求警察局提出專案報告，也打算應付應付就好嗎？難道這就是盧市府拼治安的態度嗎？

台中市副市長黃國榮說明，中央警政署每年評比各縣市治安成績訂有固定的重點項目，因此今年台中市治安總體檢專案報告中提到的掃黑工作重點等8項作為與過去專案報告內容有相同之處，但警察局的策進作為就是精益求精，好的作為會繼續執行。

警察局也表示，警政署要求的8項治安重點項目，全台各縣市都須遵循配合，工作項目文字是依據警政署要求，依照中央指示，全台統一，並無抄襲問題。新聞局長鄭照新表示，政策本就有其延續性，市府治安數據持續進步，政策內容自然有所延續，「又不是論文 哪有抄襲的問題？」