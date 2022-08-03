上月30日於曼谷暹羅天地ICONSIAM舉行2022年泰國環球小姐（Miss Universe Thailand 2022）總決賽，擁有亮眼美貌與非凡氣質的19號參賽者安娜（Anna Suengam-iam），表現與談吐都非常出眾，最後奪得后冠，不過她的家庭背景更令人感到「超勵志」。

安娜今年23歲，自泰國農業大學畢業，擁有身高175公分高挑身材，還有深邃漂亮的五官，以及窈窕的身體線條，讓人跌破的眼鏡的是，她坦承自己父母都是垃圾清潔工人，還自嘲是在「垃圾堆」長大，童年的玩具都是父母從垃圾堆裡撿回來。

安娜大方分享自己的生命歷程，她曾經歷過沮喪時期，憑著相信自己能做到的信念，無論遇到什麼情況，摔倒了勇敢站起來「透過參加這次比賽，想讓更多的年輕人接受教育，從而實現自己的夢想。」之後她將代表泰國參加於年底在菲律賓舉行的《第71屆2022環球小姐大賽》。

本次安娜奪得泰國環球小姐的冠軍，將獲得包括榮譽肩帶、王冠及100萬泰銖（約新台幣82.9萬元）現金、價值125萬9000泰銖（約台幣103萬元）的轎車與價值400萬泰銖（約台幣330萬元）的豪華公寓等獎金及獎品。