大村排水是大村重要排水系統，會先處理嚴重坍塌的部分，未來周邊也會以補強方式來改善。（吳建輝攝）

王惠美指出，大村排水系統相當重要，許多排水護岸年久失修老舊，造成護岸崩塌等，過去已經陸續投入近3000萬進行整修。（吳建輝攝）

選戰倒數，尋求連任的彰化縣長王惠美積極籌組選戰團隊外，也不忘下鄉視察聽取民意，3日她一連視察彰化縣大村鄉5處因老舊破損的排水設施，過去常常因為大雨積、漏水，斥資投入3785萬進行全面性修繕，王惠美說，大村排水是大村重要排水系統，會先處理嚴重坍塌的部分，未來周邊也會以補強方式來改善。

王惠美一個早上視察過去補強改善的護岸及道路，包括大村排水茄苳林制水閘上游右岸護岸、頂角橋旁等，另外也看了大崙村大崙二巷道路、加錫村加錫三巷道路、田洋村田洋巷17之3號前道路及排水溝等改善工程，路面老舊龜裂、大雨後經常積水，因此投入千萬進行改善。

王惠美指出，大村排水系統相當重要，許多排水護岸年久失修老舊，造成護岸崩塌等，過去已經陸續投入近3000萬進行整修，另外這次視察的路段也都是大村往返出入的重要聯絡道，總改善經費795萬元，目前都在施作中，陸續在年底前會完工，也感謝當地民眾在工期時給予的包容。

住在附近的大村鄉代吳廣助說，路面護岸龜裂已經很久，民眾行經的時候的險象環生，原本護岸都是用砌石的，就知道有多老舊，這裡往來車流量很大，有部分路面早就下陷，感謝縣長前來視察，希望能夠真的改善整修，讓民眾有一條安全的路可走。

縣府水資處表示，縣府近3年在大村投入的水利改善經費共6247萬6000元，包括排水改善、水防道路、排水清疏，今現場視察項目包括護岸老舊重建、護岸基礎補強、掏空路面重建等，改善總長度約1300公尺。

工務處指出，近年投入大村鄉道路改善工程總經費達39億4644萬元，還持續在挹注當中，包括這次所看的三處道路，目前均已經完成設計，上網招標中，順利的話這3項工程預計在今年11月30日前，都能夠完工。