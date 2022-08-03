頭份市成功里建國路聚集數以萬隻家燕，當地居民為防遭家燕黃金轟炸，將自行車把手套上塑膠袋。（謝明俊攝）

頭份市成功里長羅田春表示每天傍晚數以萬計的家燕站滿上方電線。（謝明俊攝）

頭份市建國路、山下路一帶聚集數十家飲料、餐飲店，生意興旺。（謝明俊攝）

頭份市建國路兩側路面布滿家燕排遺白點，數量非常驚人。（謝明俊攝）

頭份市成功里聚集數以萬計的家燕，在店家門前築巢。（謝明俊攝）

頭份市公所清潔隊經常出動水車協助清除家燕排遺。（謝明俊攝）

頭份市尖山里米粉街頭也聚滿家燕。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市尖山里米粉街頭也聚滿家燕。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

每年清明節過後至農曆7、8月間，頭份市成功里、尖山里米粉街等地點都會聚集數以萬計的家燕，每天傍晚聚集在街頭電線上排排站，密密麻麻數量多到驚人，成為當地奇觀。家燕向來被視為是益鳥，會帶來喜氣福份，成功里建國路、山下街一帶聚集多家飲料、餐飲店，生意相當興旺，當地里長、店家都相信是燕子帶來好運，只不過，數以萬計的燕子排出大量糞便，卻也造成當地居民不少困擾，只是看在燕子帶財的分上，大家都能相忍為燕了。

據悉，家燕是屬於候鳥，分布全世界各地，喜食昆蟲、蚊蚋等害蟲，向來被農民視為益鳥，在傳統的農村社會，農家人都非常歡迎家燕在自家築巢繁殖，可為家裡帶來喜福氣象，頭份市長羅雪珠也強調，家燕排遺並無傳染疾病的困擾，請市民放心。

據頭份市成功里長羅田春表示，早年成功里建國路、山下路一帶就有少數家燕出沒，但近幾年來數量爆增，每年過境繁殖旺季，單是建國路、山下路口周邊50公尺範圍內，就聚集了數萬隻以上的家燕，每天傍晚家燕結束覓食返巢過夜前，都在路口周邊電纜上休息，所有電纜密密麻麻地站滿家燕，場面真的很壯觀。

羅田春透露，自從當地聚集大量家燕後，建國路及山下路一帶陸續開了許多飲料店及餐飲店，單是飲料店就有近10家，餐飲店更多達2、30家，每家生意都很興旺，已經成了頭份市的「茶街」，店家都認為是祥燕帶來財氣，才讓店家生意興盛，所以店家都讓家燕在店前築巢，完全不去干擾。

只是家燕一多，卻也帶來公共衛生問題，建國路沿線的電纜下方路面，都布滿燕子排泄物所遺留下的白點，停放路邊的汽機車停一晚上，就沾滿燕子排遺，當地居民都懂得出門要撐傘來防止被空襲，並得經常動用清潔隊以高壓水槍來清除路面，增加不少清潔人員工作負荷。

除了成功里以外，頭份市尖山里米粉街也是另一個家燕喜歡聚集的地點，數量雖然不像成功里般壯觀，但也有上萬隻，每天清晨及傍晚，都可見滿天家燕在天際快速飛翔，追食蚊蚋等害蟲，讓人對黃金處處的問題，也就不再計較了。