「宇宙之巔」作品讓旅客登上離地3公尺高台，如上帝視角群覽整個展區，從不同維度體驗光影之美。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今市府舉辦「2022光織影舞」啟動記者會，指今年「2022光織影舞」規模更勝以往，還有3大特色。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠鼓勵民眾把握限定展期，來嘉義看「地表最大的蛋黃酥」。（呂妍庭攝）

嘉義市中秋檔期最受矚目的光影藝術展將於20日登場，目前正在積極布展中，今年「2022光織影舞」規模更勝以往，創造3大特色，包括「元宇宙旅遊故事」主題光影藝術展、全台最大湖中「新月」藝術裝置與賞月空間，以及高差位置達5公尺的「視界空間」，其中「新月漫遊」飄浮在北香湖中，外觀神似「蛋黃酥」，嘉義市長黃敏惠鼓勵民眾把握限定展期，來嘉義看「地表最大的蛋黃酥」。

今市府舉辦「2022光織影舞」啟動記者會，市長黃敏惠表示，「光織影舞」2020年首次舉辦即突破80萬人次參觀，更榮獲雙項國際設計大項，已成最能代表嘉義市的觀光品牌之一，今年展出規模及作品量體大幅超越首屆，精心規畫8大展區，最大作品「宇宙之巔」達30公尺長、10公尺寬、6公尺高，相當10層樓建築高度，並更設置300個LED柱列，共計3萬6000顆燈，為「全台最大LED立體矩陣及迴路」。

另一作品「新月漫遊」飄浮在北香湖中，整體直徑最長25公尺，外觀神似「蛋黃酥」剖面，新月步道及周邊燈帶如「流光酥皮」，月球如「水月蛋黃」，黃敏惠說，嘉市限定「地表最大的蛋黃酥」，只能在北香湖公園欣賞，唯妙唯肖，非常可愛。

觀光新聞處張婉芬處長指出，「2022光織影舞」突破以往，更加精采，「元宇宙旅遊故事」主題光影藝術展，讓旅客化身星際旅人穿越時空，「新月」藝術裝置與賞月空間，延續中秋節城市IP的「視界空間」，其中「宇宙之巔」作品讓旅客登上離地3公尺高台，如上帝視角群覽整個展區，從不同維度體驗光影之美。

觀光新聞處表示，今年光織影舞預算1200萬元，獲觀光局補助200萬元，展期共23天，活動期間每晚6點半到10點半，8月20日與9月10日晚間8點各有一場開閉幕光影秀，以及每日定點定時光影秀，整個展場雖無人數限制，但新月步道會控管人流，並引導民眾依動線參觀。