美國眾議院議長裴洛西昨抵台，今上午多家7-11及台鐵車站大廳的電視螢幕，都遭到駭客入侵，螢幕上出現「老巫婆竄訪台灣」 等文字，住南投的石小姐表示，今中午返家時發現位於竹山戶政事務所前的大型廣告螢幕也出現相同字眼，忍不住抱怨「連鄉鎮的螢幕都慘遭毒手」，對此南投鎮公所人員說，目前已關機，並請廠商了解處理。

石小姐向《中時新聞網》表示，今（3）日中午她回家經過竹山戶政事務所前，發現路邊的大型廣告螢幕出現「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判」等文字。

廣告看板目前已被鎮公所人員關機處理。（圖／石小姐提供）

石小姐指出，早上看新聞報導，7-11門市和台鐵車站的螢幕也有相同狀況，未料連南投鎮公所所屬的官方螢幕也慘遭毒手，不過後來她再次出門，特意經過竹山戶政事務所前查看，看到廣告螢幕已呈現黑屏，被關機處理。

《中時新聞網》詢問南投縣竹山鎮公所，相關人員表示，內部同仁第一時間發現時，已緊急關機，但開機重新連線後，仍無法排除，只好再度關機，目前已請廠商處理。