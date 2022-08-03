到山林之間踏青，是熱愛戶外運動民眾的首選，而走吊橋便是山中遊樂之一，吊橋上搖搖晃晃、腳下萬丈深淵的感覺，刺激到令人上癮！

全台最受到網友熱議的吊橋景點有哪些？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「吊橋景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大吊橋景點。

太平雲梯置身絕美雲海碧潭吊橋燈光、水舞秀吸引民眾前往

說到知名的吊橋景點，其中備受矚目的當屬海拔最高的「太平雲梯」了。地處阿里山山脈的太平雲梯，以令人恍若置身雲中的繚繞雲海聞名，不少民眾大讚「真的是走在雲裡，太美了」，也有關注者表示依季節可以欣賞到不一樣的風景，留言如「夏天是可以看到一望無際的嘉南平原，雲海要冬天才有喔，所以一年可以去兩次，體會兩種不同風景」，提到夏天與冬天造訪是截然不同的體驗；而今年9月更將舉辦太平雲梯登高路跑活動，吸引即將參與活動的民眾表示「邊跑步還可以享受絕美山景」，紛紛表達期待雲霧美景。

除了雲霧繚繞的幽美，壯麗峽谷也是民眾喜愛走上吊橋一探究竟的原因。「山月吊橋」坐落在花蓮太魯閣，鬼斧神工的峽谷為山月吊橋增添許多刺激性，有網友留言「走在山月吊橋上可以真實感受到峽谷之美」、「腳下就是萬丈谷底超刺激！」，熱門到網友呼籲想前往的民眾「一定要先預約否則排不到」。

而位於北部的「碧潭吊橋」、「新溪口吊橋」也受到許多熱議。其中碧潭吊橋雖然不像山林中高聳的吊橋為民眾帶來刺激感，但碧潭特色的水舞表演，為其帶來別於其他吊橋的新風貌，吊橋上的燈光也會隨著音樂而變化，就有網友認為「碧潭吊橋是晚上散步的好地方」，是大台北地區民眾欣賞夜景的好所在。

位於桃園市角板山的新溪口吊橋則是全台最長的懸索橋，網友表示：「新溪口吊橋跟溪谷落差很大，走起來腳都會抖」，然而行走於上，也同時可以見識到大漢溪與群山環抱的壯麗美景。