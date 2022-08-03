立委陳超明等人到場關切。（李京昇攝）

在地漁民反對業者開發光電。（李京昇攝）

苗栗縣政府斥資2億多元打造通霄鎮海水養殖專業生產區，開發案至今延宕8年，遲遲未對外招租、解決占用戶問題，去年被監察委員糾正，苗栗縣府近期加速進程，上個月完成招商標租，今天3日欲點交土地給得標廠商，當地擔憂廠商未來會在養殖園區種電，4、50位漁民到場抗議。

通霄海水養殖專業生產區獲行政院核定為重大經濟建設計畫，由漁業署補助9000萬元、台電補助1.4億元興建，總經費2.3億元，占地約65公頃，在苗栗前縣長劉政鴻任內動土。

但海水養殖專業生產區供水系統、公共設施等工程，早在2014年開工，但苗縣府當年因財政問題延遲支付款項，跟廠商爆發合約爭議，工程延宕直到2017年才正式完工，後續又因為產權糾紛跟占用戶問題不斷，導致招商沒有進展。

監察委員去年認定苗栗縣政府、國產署、林務局及漁業署行政效能不彰，置國家龐大公產權益及地方養殖漁業的發展於不顧，監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會聯席會議通過糾正，要求苗栗縣府限期改善。

縣府農業處對外招標，讓通霄海水養殖專業生產區，以養殖文蛤為主，來帶動地方商機，不過傳出得標業者將以魚電共生方式，開發太陽能光電，但一直沒有跟當地養殖戶協商，因此遭到地方反彈。

通霄鎮代會副主席呂金穎說，有利地方的開發案，大家不會阻擋或抗爭，但長久以來，縣府推動養殖生產區不僅沒有充分跟地方溝通，還罔顧在地漁民權益，如今又要開發太陽能發電，大家當然會反彈。

苗栗縣漁業技術交流協會理事長陳任賢表示，先前很多當地養殖戶被告違法占用，因此暫時關閉魚塭沒有養殖，盼等到開發案有明確方向再繼續養殖，才會有閒置土地的部分，如今縣府說把閒置土地點交出去，大家當然會憤慨跟不滿。

立委陳超明、前縣長劉政鴻、民進黨苗栗縣長參選人徐定禎、縣議員張可欣與各界民代都到場聲援，在眾人居中協調後，縣府農業處才暫緩點交土地，並允諾會再跟地方溝通。

陳超明說，根據他了解，得標廠商根本沒有養殖相關經驗，跟地方漁民也沒有充分溝通，現在喬不攏卻要收走土地，無疑對地方不負責任。

農業處漁業科長林俊吉則表示，依照標租契約內容，業者並沒有申設光電項目，但確實無法保證業者未來是否會有漁電共生計畫，目前也請業者持續跟地方溝通。